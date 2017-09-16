Андрей Тихонов: Каждая игра у нас решающая
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе
над «Балтикой» (3:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ.
«Мы допустили несколько ошибок в начале матча. Плюс травму
получил Дмитрий Ятченко. Из-за этого мы провалились на первых минутах. На
разминке было заметно, что игроки тяжело дышат. У футболистов накопилась
усталость. Все команды против нас собираются и играют с удвоенной энергией.
После десятой минуты мы разбегались, стали играть лучше. Не
все футболисты восстановились после матча со «Спартаком-2», где мы
много двигались, прессинговали и играли в быстрый футбол.
За счет чего удалось дожать? Не могу сказать, что только из-за удаления. Ведь все помнят, как оно сказалось на нас в том же матче с «Оренбургом». Каждая игра у нас решающая. А когда мы забиваем, то ребята психологически успокаиваются», – приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».
Матч
Крылья Советов - Балтика - 3:0 (1:0)
Голы
Корниленко 13 (1:0). Чочиев 57 (2:0). Самодин 66 (3:0).
Место и дата
16 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция