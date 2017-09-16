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Андрей Тихонов: Каждая игра у нас решающая

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе над «Балтикой» (3:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ.

«Мы допустили несколько ошибок в начале матча. Плюс травму получил Дмитрий Ятченко. Из-за этого мы провалились на первых минутах. На разминке было заметно, что игроки тяжело дышат. У футболистов накопилась усталость. Все команды против нас собираются и играют с удвоенной энергией.

После десятой минуты мы разбегались, стали играть лучше. Не все футболисты восстановились после матча со «Спартаком-2», где мы много двигались, прессинговали и играли в быстрый футбол.

За счет чего удалось дожать? Не могу сказать, что только из-за удаления. Ведь все помнят, как оно сказалось на нас в том же матче с «Оренбургом». Каждая игра у нас решающая. А когда мы забиваем, то ребята психологически успокаиваются», – приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».

Матч

Крылья Советов - Балтика - 3:0 (1:0)

Голы

Корниленко 13 (1:0). Чочиев 57 (2:0). Самодин 66 (3:0).

Место и дата

16 сентября 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

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