Андрей Тихонов: Каждая игра у нас решающая

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – о победе над «Балтикой» (3:0) в матче 14-го тура первенства ФНЛ.

«Мы допустили несколько ошибок в начале матча. Плюс травму получил Дмитрий Ятченко. Из-за этого мы провалились на первых минутах. На разминке было заметно, что игроки тяжело дышат. У футболистов накопилась усталость. Все команды против нас собираются и играют с удвоенной энергией.

После десятой минуты мы разбегались, стали играть лучше. Не все футболисты восстановились после матча со «Спартаком-2», где мы много двигались, прессинговали и играли в быстрый футбол.

За счет чего удалось дожать? Не могу сказать, что только из-за удаления. Ведь все помнят, как оно сказалось на нас в том же матче с «Оренбургом». Каждая игра у нас решающая. А когда мы забиваем, то ребята психологически успокаиваются», – приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».