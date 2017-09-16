Юрген Клопп: Это наша лучшая игра с «Бернли» с тех пор, как я пришел в команду
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп прокомментировал матч пятого тура премьер-лиги с «Бернли» (1:1) на «Энфилде».
«Я не доволен, я зол из-за результата, но мне понравилась наша игра, – приводит BBC слова Клоппа. – Мы сами виноваты. Мы владели преимуществом, хорошо играли, но забили только один гол.
Когда ты бьешь по воротам, не стоит говорить о защите. Их голкипер сделал несколько фантастических сэйвов. Я уверен, что в моменте, когда Соланке угодил в перекладину, был пенальти.
Это наша лучшая игра с «Бернли» с тех пор, как я пришел в команду. Раньше игра получалась не очень хорошо. Теперь же мы здорово двигались, делали передачи между линиями, играли быстро, выполняли прострелы.
Филиппе (Коутиньо) был очень хорош. В конце у него начало сводить ногу. Мы не хотели его менять, но пришлось нарушить планы».
Напомним, единственный гол у «Ливерпуля» забил полузащитник Мохаммед Салах.
«Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Матч
Ливерпуль - Бернли - 1:1 (1:1)
Голы
Арфилд 27 (0:1). Салах 30 (1:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Коутиньо (Соланке, 80), Милнер, Джан, Салах, Старридж, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79)
Бернли: Поуп, Лоутон, Уорд, Ми, Тарковски, Арфилд, Брэйди, Корк, Дефур (Вествуд, 87), Вуд (Воукс, 87), Гудмундссон (Барнс, 60)
Предупреждения:
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция