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Юрген Клопп: Это наша лучшая игра с «Бернли» с тех пор, как я пришел в команду

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал матч пятого тура премьер-лиги с «Бернли» (1:1) на «Энфилде».

«Я не доволен, я зол из-за результата, но мне понравилась наша игра, – приводит BBC слова Клоппа. – Мы сами виноваты. Мы владели преимуществом, хорошо играли, но забили только один гол.

Когда ты бьешь по воротам, не стоит говорить о защите. Их голкипер сделал несколько фантастических сэйвов. Я уверен, что в моменте, когда Соланке угодил в перекладину, был пенальти.

Это наша лучшая игра с «Бернли» с тех пор, как я пришел в команду. Раньше игра получалась не очень хорошо. Теперь же мы здорово двигались, делали передачи между линиями, играли быстро, выполняли прострелы.

Филиппе (Коутиньо) был очень хорош. В конце у него начало сводить ногу. Мы не хотели его менять, но пришлось нарушить планы».

Напомним, единственный гол у «Ливерпуля» забил полузащитник Мохаммед Салах.

«Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Матч

Ливерпуль - Бернли - 1:1 (1:1)

Голы

Арфилд 27 (0:1). Салах 30 (1:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Робертсон, Матип, Александр-Арнольд, Коутиньо (Соланке, 80), Милнер, Джан, Салах, Старридж, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79)

Бернли: Поуп, Лоутон, Уорд, Ми, Тарковски, Арфилд, Брэйди, Корк, Дефур (Вествуд, 87), Вуд (Воукс, 87), Гудмундссон (Барнс, 60)

Предупреждения:

Джан, 90 - Поуп, 55; Корк, 90

Судья:

Роджер Ист (Англия)

Место и дата

16 сентября 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция


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