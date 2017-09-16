Юрген Клопп: Это наша лучшая игра с «Бернли» с тех пор, как я пришел в команду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал матч пятого тура премьер-лиги с «Бернли» (1:1) на «Энфилде».

«Я не доволен, я зол из-за результата, но мне понравилась наша игра, – приводит BBC слова Клоппа. – Мы сами виноваты. Мы владели преимуществом, хорошо играли, но забили только один гол.

Когда ты бьешь по воротам, не стоит говорить о защите. Их голкипер сделал несколько фантастических сэйвов. Я уверен, что в моменте, когда Соланке угодил в перекладину, был пенальти.

Это наша лучшая игра с «Бернли» с тех пор, как я пришел в команду. Раньше игра получалась не очень хорошо. Теперь же мы здорово двигались, делали передачи между линиями, играли быстро, выполняли прострелы.

Филиппе (Коутиньо) был очень хорош. В конце у него начало сводить ногу. Мы не хотели его менять, но пришлось нарушить планы».

Напомним, единственный гол у «Ливерпуля» забил полузащитник Мохаммед Салах.

«Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.