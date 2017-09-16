Карло Анчелотти: Мы хорошо играли и не позволили ничего сделать сопернику

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над «Майнцом» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата Германии.

«Мы хорошо играли, демонстрировали высокую скорость, - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». - Наши четыре игрока атаки хорошо комбинировали, много передвигались.

Мы смогли действовать более вертикально, были опаснее. В обороне мы были хорошо организованы, практически ничего не позволив сопернику.»