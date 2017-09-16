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Карло Анчелотти: Мы хорошо играли и не позволили ничего сделать сопернику

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над «Майнцом» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата Германии.

«Мы хорошо играли, демонстрировали высокую скорость, - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». - Наши четыре игрока атаки хорошо комбинировали, много передвигались.

Мы смогли действовать более вертикально, были опаснее. В обороне мы были хорошо организованы, практически ничего не позволив сопернику.»

Матч

Бавария - Майнц - 4:0 (2:0)

Голы

Мюллер 11 (1:0). Роббен 23 (2:0). Левандовски 50 (3:0). Левандовски 78 (4:0).

Состав

Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 62), Хуммельс, Рафинья, Киммих, Роббен (Рибери, 62), Видаль (Руди, 72), Алькантара, Левандовски, Коман, Мюллер

Майнц: Адлер, Брозински (Гбамин, 65), Балогун, Донати, Диалло (Муто, 76), Белль, Квайсон, Фрай, Озтунали, Сердар, де Бласис (Латца, 46)

Предупреждения:

Рафинья, 42; Боатенг, 56 - Белль, 36; Диалло, 55

Судья:

Саша Штегеманн (Германия)

Место и дата

16 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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