Карло Анчелотти: Мы хорошо играли и не позволили ничего сделать сопернику
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился
впечатлениями от победы над «Майнцом» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата
Германии.
«Мы хорошо играли, демонстрировали высокую скорость, - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии». - Наши четыре игрока атаки хорошо комбинировали, много передвигались.
Мы смогли действовать более вертикально, были опаснее. В обороне мы были хорошо организованы, практически ничего не позволив сопернику.»
Матч
Голы
Мюллер 11 (1:0). Роббен 23 (2:0). Левандовски 50 (3:0). Левандовски 78 (4:0).
Состав
Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 62), Хуммельс, Рафинья, Киммих, Роббен (Рибери, 62), Видаль (Руди, 72), Алькантара, Левандовски, Коман, Мюллер
Майнц: Адлер, Брозински (Гбамин, 65), Балогун, Донати, Диалло (Муто, 76), Белль, Квайсон, Фрай, Озтунали, Сердар, де Бласис (Латца, 46)
Предупреждения:
Рафинья, 42; Боатенг, 56 - Белль, 36; Диалло, 55
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
16 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция