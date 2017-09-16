Себастьян Феттель: После завершения круга я кричал так же громко, как и болельщики

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после победы в квалификации Гран-при Сингапура поделился своими впечатлениями от трассы в Марина-Бэй.

«Я не знаю, откуда взялся этот результат, – приводит Autosport.com.ru слова Феттеля. – У нас были проблемы не только в пятницу, но и этим утром, однако после завершения круга я кричал так же громко, как и болельщики.

Я обожаю эту трассу. Машина была не совсем послушной, но с каждым кругом она ехала все лучше. Я очень рад, что удалось завоевать поул-позишн.

Когда ты комфортно чувствуешь автомобиль, то круг на этой трассе приносит тебе удовольствие. Я знал, что машина способна на наилучший результат, но ее нужно было доработать.

Мы заслужили этот результат. В воскресенье нас ждет длинная гонка. Пилоты «Ред Булл» также очень быстры. Гонка будет трудной».

Напомним, 30-летний немец проехал свой лучший круг в третьем сегменте за 1 минуту 39,491 секунды. Феттель выиграл квалификацию в третий раз в сезоне и в 49-й – за карьеру.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).