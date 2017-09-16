Роберт Левандовски: Действуем так гибко и разнообразно, что сопернику, конечно, тяжело

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски – о победе над «Майнцом» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата Германии.

«Мы очень довольны. Мы действительно хорошо играли, с самой первой минуты мы контролировали игру, а потом забили четыре мяча. Все, что мы запланировали, получилось. Когда мы действуем так гибко и разнообразно, то сопернику, конечно, тяжело», - приводит слова Левандовски официальный сайт «Баварии».