Роберт Левандовски: Действуем так гибко и разнообразно, что сопернику, конечно, тяжело
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски – о победе над «Майнцом»
(4:0) в матче четвертого тура чемпионата Германии.
«Мы очень довольны. Мы действительно хорошо играли, с самой первой минуты мы контролировали игру, а потом забили четыре мяча. Все, что мы запланировали, получилось. Когда мы действуем так гибко и разнообразно, то сопернику, конечно, тяжело», - приводит слова Левандовски официальный сайт «Баварии».
Матч
Голы
Мюллер 11 (1:0). Роббен 23 (2:0). Левандовски 50 (3:0). Левандовски 78 (4:0).
Состав
Бавария: Нойер, Боатенг (Зюле, 62), Хуммельс, Рафинья, Киммих, Роббен (Рибери, 62), Видаль (Руди, 72), Алькантара, Левандовски, Коман, Мюллер
Майнц: Адлер, Брозински (Гбамин, 65), Балогун, Донати, Диалло (Муто, 76), Белль, Квайсон, Фрай, Озтунали, Сердар, де Бласис (Латца, 46)
Предупреждения:
Рафинья, 42; Боатенг, 56 - Белль, 36; Диалло, 55
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
16 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция