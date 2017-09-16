Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» нашел свою игру

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался доволен игрой команды в матче пятого тура премьер-лиги с «Уотфордом» (6:0) на стадионе «Викарэдж Роуд».

«Это было так здорово, – приводит BBC слова Гвардиолы. – Особенно после выездного матча в Лиге чемпионов. Мы очень рады тому, как сыграла команда.

Мне повезло тренировать «Барселону», когда команда показывала великолепную игру. Но на этой неделе мы забили очень много голов. Мы нашли свою игру, играем в короткий пас, а крайние защитники активно поддерживают атаки.

Игроки, которые выходят на замену, всегда придают команде что-то новое. А сухие победы – это результат того, что мы контролируем игру.

Нужно сохранять внимание до конца игры. Разница мячей может быть важна, но Серхио Агуэро сам решил предоставить Стерлингу право пробить пенальти».

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сделал в этом матче хет-трик. Благодаря этой победе «горожане» стали единоличными лидерами премьер-лиги.

Напомним, в прошлом туре «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (5:0), а ранее на этой неделе крупно победил «Фейеноорд» в Лиге чемпионов (4:0).