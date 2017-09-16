«Нант» Раньери с минимальным счетом обыграл «Кан»
В матче шестого тура чемпионата Франции «Нант» с минимальным
счетом обыграл команду «Кан» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей на 73-й минуте забил
Андрей Жиротто.
«Нант» с десятью очками поднялся на шестое место в турнирной
таблице, а «Кан» расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.
В следующем туре подопечные Клаудио Раньери 24 сентября на
выезде сыграют со «Страсбуром», а «Кан» днем ранее примет «Амьен».
Лига 1
6-й тур
Матч
Голы
Жиротто 73 (1:0).
Состав
Нант: Тэтэрушану, Паллуа, Джиджи, Дюбуа, Коллинс, Лима, Туре, Томассон (Эль-Ганасси, 59), Жиротто, Илоки (Накулма, 59), Сала (Кулибали, 80)
Кан: Веркютр, Да Силва, Гильберт, Женевье, Фере, Бесса, Беннассер, Репас (Делаплейс, 69), Роделен, Сантини, Куаку (Базиле, 63)
Предупреждения:
нет - Репас, 26; Беннассер, 87
Судья:
Оливье Тюаль (Франция)
Место и дата
16 сентября 21:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция