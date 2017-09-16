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«Нант» Раньери с минимальным счетом обыграл «Кан»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче шестого тура чемпионата Франции «Нант» с минимальным счетом обыграл команду «Кан» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей на 73-й минуте забил Андрей Жиротто.

«Нант» с десятью очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Кан» расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре подопечные Клаудио Раньери 24 сентября на выезде сыграют со «Страсбуром», а «Кан» днем ранее примет «Амьен».

Лига 1
6-й тур

Матч

Нант - Кан - 1:0 (0:0)

Голы

Жиротто 73 (1:0).

Состав

Нант: Тэтэрушану, Паллуа, Джиджи, Дюбуа, Коллинс, Лима, Туре, Томассон (Эль-Ганасси, 59), Жиротто, Илоки (Накулма, 59), Сала (Кулибали, 80)

Кан: Веркютр, Да Силва, Гильберт, Женевье, Фере, Бесса, Беннассер, Репас (Делаплейс, 69), Роделен, Сантини, Куаку (Базиле, 63)

Предупреждения:

нет - Репас, 26; Беннассер, 87

Судья:

Оливье Тюаль (Франция)

Место и дата

16 сентября 21:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

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