«Нант» Раньери с минимальным счетом обыграл «Кан»

В матче шестого тура чемпионата Франции «Нант» с минимальным счетом обыграл команду «Кан» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей на 73-й минуте забил Андрей Жиротто.

«Нант» с десятью очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Кан» расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре подопечные Клаудио Раньери 24 сентября на выезде сыграют со «Страсбуром», а «Кан» днем ранее примет «Амьен».

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6-й тур