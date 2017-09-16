Макс Ферстаппен: По ходу гонки нам будет трудно обогнать Феттеля
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Ред Булл» Макс
Ферстаппен оценил свой результат в квалификации 14-го этапа чемпионата мира
Гран-при Сингапура. 19-летний голландец занял второе место, проиграв 0,323
секунды немцу Себастьяну Феттелю из «Феррари».
«Это многообещающий результат, но обидно, что мы не смогли завоевать поул-позишн. Последний быстрый круг получился далеко не лучшим. Думаю, по ходу гонки нам будет трудно обогнать Феттеля. Посмотрим, что случится на первом круге», – приводит Autosport.com.ru слова Ферстаппена.
Отметим, что второй пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо занял третье место.
Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).
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