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Макс Ферстаппен: По ходу гонки нам будет трудно обогнать Феттеля

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свой результат в квалификации 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Сингапура. 19-летний голландец занял второе место, проиграв 0,323 секунды немцу Себастьяну Феттелю из «Феррари».

«Это многообещающий результат, но обидно, что мы не смогли завоевать поул-позишн. Последний быстрый круг получился далеко не лучшим. Думаю, по ходу гонки нам будет трудно обогнать Феттеля. Посмотрим, что случится на первом круге», – приводит Autosport.com.ru слова Ферстаппена.

Отметим, что второй пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо занял третье место.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).

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