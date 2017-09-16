Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» потерпела первое поражение в чемпионате Португалии

В матче шестого тура чемпионата Португалии «Боавишта» на своем поле переиграла «Бенфику» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Ренато Сантуш и Фабио Эшпинью, а у гостей единственный мяч забил Жонас.

Таким образом, «Бенфика» потерпела первое поражение чемпионате Португалии сезона-2017/2018 и с 13-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Боавишта» поднялась на десятую строчку, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «орлы» 23 сентября примут «Пасуш де Феррейра», а подопечные Мигеля Леала двумя днями позже сыграют на выезде с командой «Сетубал».