Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» потерпела первое поражение в чемпионате Португалии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче шестого тура чемпионата Португалии «Боавишта» на
своем поле переиграла «Бенфику» со счетом 2:1.
У победителей встречи голами отметились Ренато Сантуш и
Фабио Эшпинью, а у гостей единственный мяч забил Жонас.
Таким образом, «Бенфика» потерпела первое поражение
чемпионате Португалии сезона-2017/2018 и с 13-ю очками занимает четвертое место
в турнирной таблице, а «Боавишта» поднялась на десятую строчку, имея в активе
шесть очков.
В следующем туре «орлы» 23 сентября примут «Пасуш де Феррейра», а подопечные Мигеля Леала двумя днями позже сыграют на выезде с командой «Сетубал».
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