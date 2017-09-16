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Евгений Малкин: Мы понимаем, как классно быть чемпионами

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о победном настрое команды перед стартом нового сезона.

«Мы понимаем, как выигрывать, – приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга». – Неважно, что у нас за команда. В 2009 году мы победили, у нас была другая команда. В 2016 и 2017 годах у нас были примерно одинаковые команды.

Но мы понимаем, что должны усердно трудиться каждый день и стараться поддерживать друг друга. Думаю, что у нас все нормально. Мы понимаем, как классно быть чемпионами».

Напомним, сезон в НХЛ стартует 4 октября. В первый день действующие обладатели Кубка Стэнли примут «Сент-Луис».

Для Малкина предстоящий сезон станет 12-м в «Питтсбурге».

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