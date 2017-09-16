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Лобода и Дрозд заняли второе место на «Ломбардия Трофи»

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Российская танцевальная пара Алла Лобода – Павел Дрозд стали серебряными призерами турнира серии «Челленджер» «Ломбардия Трофи» в Бергамо.

Это турнир стал дебютным для учеников Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой на взрослом уровне.

Первое место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, бронза у украинского дуэта Александра Назарова – Максим Никитин.

Таким образом, на турнире в Бергамо российские фигуристы завоевали три медали. Ранее Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу у спортивных пар, а Алина Загитова – у женщин.

Бергамо (Италия)

«Ломбардия Трофи»

Танцы

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 169.30

2. Алла Лобода – Павел Дрозд (Россия) – 154.40

3. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 150.88

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