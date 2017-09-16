Лобода и Дрозд заняли второе место на «Ломбардия Трофи»
Российская
танцевальная пара Алла Лобода – Павел Дрозд стали серебряными призерами турнира
серии «Челленджер» «Ломбардия Трофи» в Бергамо.
Это турнир стал дебютным для учеников Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой на взрослом уровне.
Первое место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, бронза у украинского дуэта Александра Назарова – Максим Никитин.
Таким образом, на турнире в Бергамо российские фигуристы завоевали три медали. Ранее Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу у спортивных пар, а Алина Загитова – у женщин.
Бергамо (Италия)
«Ломбардия Трофи»
Танцы
1. Шарлен Гиньяр –
Марко Фаббри (Италия) – 169.30
2. Алла Лобода –
Павел Дрозд (Россия) – 154.40
3. Александра
Назарова – Максим Никитин (Украина) – 150.88
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