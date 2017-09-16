Даниэль Риккардо: Я завидую Феттелю, но мы выиграем гонку

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо подвел итоги квалификации 14-го этапа сезона Гран-при Сингапура, которую он завершил на третьем месте.

«Я немного завидую (Феттелю), – приводит Autosport.com.ru слова Риккардо. – Сегодня я принимаю это поражение, но все равно уверен, что мы выиграем гонку.

Я считаю, что у нас в распоряжении хорошая техника. Себастьян получил прибавку в мощности в квалификации, но я с нетерпением жду гонку».

Напомним, 28-летний австралиец уступил победителю квалификации 0,349 секунды, а своем партнеру по команде Максу Ферстаппену – 0,026 секунды.

Гонка Гран-при Сингапура на трассе в Марина-Бэй пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).