Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»

В матче четвертого тура чемпионата Италии «Рома» на домашнем стадионе разгромила «Верону» со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Эдин Джеко и единожды отличился Раджа Найнгголан.

Стоит отметить, что гости с 66-й минуты играли в меньшинстве, Самуэль Супрайен получил вторую желтую карточку за грубый фол и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.

Римляне с шестью очками поднялись на седьмое место в турнирной таблице, а «Верона» расположилась на 19-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем туре подопечные Эусебио Ди Франческо 20 сентября на выезде сыграют с «Беневенто», а желто-синие в этот же день примут «Сампдорию».

Серия А

4-й тур