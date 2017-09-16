Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»
В матче четвертого тура чемпионата Италии «Рома» на домашнем
стадионе разгромила «Верону» со счетом 3:0.
У победителей встречи дубль оформил Эдин Джеко и единожды
отличился Раджа Найнгголан.
Стоит отметить, что гости с 66-й минуты играли в меньшинстве,
Самуэль Супрайен получил вторую желтую карточку за грубый фол и отправился
досматривать игру в подтрибунное помещение.
Римляне с шестью очками поднялись на седьмое место в
турнирной таблице, а «Верона» расположилась на 19-й строчке, имея в активе на
пять очков меньше.
В следующем туре подопечные Эусебио Ди Франческо 20 сентября
на выезде сыграют с «Беневенто», а желто-синие в этот же день примут «Сампдорию».
Серия А
4-й тур
Матч
Голы
Наингголан 22 (1:0). Джеко 34 (2:0). Джеко 61 (3:0).
Состав
Рома: Алисон, Манолас (Морено, 79), Фасио, Коларов, Наингголан (Шик, 75), Флоренци, Де Росси, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко, Ундер (Жерсон, 75)
Верона: Николас, Касерес, Супрайен, Орто, Феррари, Ромуло, Валоти, Бесса, Сукулини (Фоссати, 75), Бюхель (Верде, 58), Кин (Паццини, 64)
Предупреждения:
Де Росси, 73 - Супрайен, 45; Валоти, 53
Удаления:
нет - Супрайен, 66
Судья:
Лука Паиретто (Италия)
Место и дата
16 сентября 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция