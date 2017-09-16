Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Италии «Рома» на домашнем стадионе разгромила «Верону» со счетом 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Эдин Джеко и единожды отличился Раджа Найнгголан.

Стоит отметить, что гости с 66-й минуты играли в меньшинстве, Самуэль Супрайен получил вторую желтую карточку за грубый фол и отправился досматривать игру в подтрибунное помещение.

Римляне с шестью очками поднялись на седьмое место в турнирной таблице, а «Верона» расположилась на 19-й строчке, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем туре подопечные Эусебио Ди Франческо 20 сентября на выезде сыграют с «Беневенто», а желто-синие в этот же день примут «Сампдорию».

Серия А
4-й тур

Матч

Рома - Верона - 3:0 (2:0)

Голы

Наингголан 22 (1:0). Джеко 34 (2:0). Джеко 61 (3:0).

Состав

Рома: Алисон, Манолас (Морено, 79), Фасио, Коларов, Наингголан (Шик, 75), Флоренци, Де Росси, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко, Ундер (Жерсон, 75)

Верона: Николас, Касерес, Супрайен, Орто, Феррари, Ромуло, Валоти, Бесса, Сукулини (Фоссати, 75), Бюхель (Верде, 58), Кин (Паццини, 64)

Предупреждения:

Де Росси, 73 - Супрайен, 45; Валоти, 53

Удаления:

нет - Супрайен, 66

Судья:

Лука Паиретто (Италия)

Место и дата

16 сентября 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер» победил «Кротоне» и стал единоличным лидером серии A«Интер» одержал победу над «Кротоне» (2:0) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Эцио Шида».Бывший защитник «Интера» Майкон опроверг обвинения в пьянствеБывший защитник «Интера» Майкон прокомментировал утверждения другого экс-игрока клуба Яниса Зику, что бразилец злоупотреблял алкоголем в период выступления за миланскую команду.СМИ: Буффон после завершения сезона может получить должность в ФИФАГолкипер «Ювентуса» и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон по окончании сезона может занять должность в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает RT со ссылкой на Tuttosport.Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчанияМатчи серии А и серии В начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Ливорно. Об этом информирует Football Italia.Роберт Левандовски заявил о желании перейти в «Реал»Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил о желании перебраться в следующем году в мадридский «Реал». Об этом сообщает AS.
Футбол
Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» потерпела первое поражение в чемпионате Португалии
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» нашел свою игру
Футбол
«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения кряду
Футбол
Леонид Слуцкий: Мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных
все новости
Верона
Веронакалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Эдин Джеко
Эдин Джековсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости