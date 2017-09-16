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«Атлетико» обыграл «Малагу» благодаря голу Гризманна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Атлетико» на домашнем стадионе обыграл «Малагу» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей встречи на 61-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико» с восемью очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 20-й строчке, не имея в активе ни одного очка.

В следующем туре мадридский клуб 20 сентября сыграет с «Атлетиком», а подопечные Мигеля Гонсалеса днем ранее встретятся с «Валенсией».

Примера
4-й тур

Матч

Атлетико - Малага - 1:0 (0:0)

Голы

Гризманн 61 (1:0).

Состав

Атлетико: Облак, Луис, Хуанфран, Эрнандес Л., Годин, Парти (Карраско, 46), Коке, Габи, Сауль, Корреа (Торрес, 66), Гризманн

Малага: Роберто, Рикка, Гонсалес Д., Росалес, Эрнандес, Мула (Ролан, 85), Гонсалес А., Ресио, Кастро (Хуанпи, 64), Ролон (Кеко, 70), Борха

Предупреждения:

Карраско, 64; Хуанфран, 77 - Кеко, 88; Ресио, 90

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

16 сентября 21:45, Ла Пеинета, Онлайн-трансляция

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