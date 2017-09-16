«Атлетико» обыграл «Малагу» благодаря голу Гризманна

В матче четвертого тура чемпионата Испании «Атлетико» на домашнем стадионе обыграл «Малагу» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей встречи на 61-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико» с восемью очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 20-й строчке, не имея в активе ни одного очка.

В следующем туре мадридский клуб 20 сентября сыграет с «Атлетиком», а подопечные Мигеля Гонсалеса днем ранее встретятся с «Валенсией».

Примера

4-й тур