«Атлетико» обыграл «Малагу» благодаря голу Гризманна
В матче четвертого тура чемпионата Испании «Атлетико» на
домашнем стадионе обыграл «Малагу» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей встречи на 61-й
минуте забил Антуан Гризманн.
«Атлетико» с восемью очками поднялся на третье место в
турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 20-й строчке, не имея в активе
ни одного очка.
В следующем туре мадридский клуб 20 сентября сыграет с «Атлетиком»,
а подопечные Мигеля Гонсалеса днем ранее встретятся с «Валенсией».
Примера
4-й тур
Матч
Голы
Гризманн 61 (1:0).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Хуанфран, Эрнандес Л., Годин, Парти (Карраско, 46), Коке, Габи, Сауль, Корреа (Торрес, 66), Гризманн
Малага: Роберто, Рикка, Гонсалес Д., Росалес, Эрнандес, Мула (Ролан, 85), Гонсалес А., Ресио, Кастро (Хуанпи, 64), Ролон (Кеко, 70), Борха
Предупреждения:
Карраско, 64; Хуанфран, 77 - Кеко, 88; Ресио, 90
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
16 сентября 21:45, Ла Пеинета, Онлайн-трансляция