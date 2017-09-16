Стадион «Динамо» откроют к лету 2018 года

Стадион «Динамо» может быть открыт после реконструкции к лету 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Следующий год – год открытия стадиона «Динамо». Я думаю, что к чемпионату мира по футболу они успеют», – приводит слова Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

Хуснуллин также отметил, что в текущем году планируется завершить перекладку коммуникаций на прилегающих к стадиону улицах, а к осени 2018 года завершить благоустройство парка, который находится рядом со стадионом.

Отметим, что после реконструкции общая вместимость центрального стадиона «Динамо» составит 26 319 зрителей.