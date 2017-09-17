Андрей Назаров: Сумбурно начали, но перехватили инициативу и довели матч до победы
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над «Северсталью»
(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Традиционно хотел бы поблагодарить болельщиков за
поддержку. Ребята сегодня немного сумбурно начали, но затем перехватили
инициативу и довели матч до победы.
Мы посмотрели игру
«Северстали» с «Ак Барсом», и исходя из этого строили планы на сегодняшний
матч.
Повторюсь, что-то из задуманного получилось, а что-то нет. Готовимся к следующему матчу», - приводит слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».
Матч
Нефтехимик - Северсталь - 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Голы:
Галимов (Брынцев, Нестрашил), 1:02 (1:0). Вишневский (Вовченко), 11:54 (1:1). Чернов (Бумагин, Васильев), 16:43 (1:2). Пиганович (Секстон, Ганзл), 29:24 (2:2). Авцин (Шиксатдаров, Шарипзянов), 30:39 (3:2). Сергеев (Секстон, Ганзл), 37:00 (4:2).
Место и дата
16 сентября 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция