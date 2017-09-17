Андрей Назаров: Сумбурно начали, но перехватили инициативу и довели матч до победы

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над «Северсталью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Традиционно хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Ребята сегодня немного сумбурно начали, но затем перехватили инициативу и довели матч до победы.

Мы посмотрели игру «Северстали» с «Ак Барсом», и исходя из этого строили планы на сегодняшний матч.

Повторюсь, что-то из задуманного получилось, а что-то нет. Готовимся к следующему матчу», - приводит слова Назарова официальный сайт «Нефтехимика».