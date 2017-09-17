Александр Гулявцев: Сами себе сломали игру
Главный тренер
«Северстали» Александр Гулявцев – о поражении от «Нефтехимика» (2:4) в матче
регулярного чемпионата КХЛ
«Несмотря на то, что быстро пропустили гол, матч начали мы неплохо. Пропущенная шайба нас не сломила. Сразу реабилитировались, затем повели в счете.
Игру сломали мы сами себе. Пошли неоправданные удаления. К этому надо добавить и не соблюдение игровой дисциплины – потери шайбы в средней зоне приводили к голам. Надо отметить и реализацию большинства «Нефтехимиком»», - приводит слова Гулявцева официальный сайт «Нефтехимика».
Матч
Нефтехимик - Северсталь - 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Голы:
Галимов (Брынцев, Нестрашил), 1:02 (1:0). Вишневский (Вовченко), 11:54 (1:1). Чернов (Бумагин, Васильев), 16:43 (1:2). Пиганович (Секстон, Ганзл), 29:24 (2:2). Авцин (Шиксатдаров, Шарипзянов), 30:39 (3:2). Сергеев (Секстон, Ганзл), 37:00 (4:2).
Место и дата
16 сентября 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция