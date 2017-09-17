Александр Гулявцев: Сами себе сломали игру

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев – о поражении от «Нефтехимика» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Несмотря на то, что быстро пропустили гол, матч начали мы неплохо. Пропущенная шайба нас не сломила. Сразу реабилитировались, затем повели в счете.

Игру сломали мы сами себе. Пошли неоправданные удаления. К этому надо добавить и не соблюдение игровой дисциплины – потери шайбы в средней зоне приводили к голам. Надо отметить и реализацию большинства «Нефтехимиком»», - приводит слова Гулявцева официальный сайт «Нефтехимика».