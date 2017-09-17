«Спортинг» обыграл «Тонделу» и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче шестого тура чемпионата Португалии «Спортинг» дома
обыграл «Тонделу» со счетом 2:0.
У победителей встречи голами отметились Жереми Матье и Бруну
Фернандеш, забившие на 12 и 72-й минутах соответственно.
«Спортинг» с 18-ю очками вышел в лидеры чемпионата
Португалии, а «Тондела» расположилась на 13-й строчке, имея в активе пять
очков.
В следующем туре «львы» 23 сентября на выезде сыграют с «Морейренси»,
а подопечные Маркеса Пепа на следующий день примут «Брагу».
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