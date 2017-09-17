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Серена Уильямс завела инстаграм для новорожденной дочери

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американская теннисистка Серена Уильямс завела аккаунт в инстаграме для новорожденной дочери.

На странице Алексис Олимпии Уильямс опубликовано две фотографии, которые уже суммарно собрали более 40 тысяч лайков. А на саму страницу на данный момент подписалось более 28 тысяч человек.

Thinking about mommy and daddy 🏃🏿‍♀️👨🏻‍💻

Публикация от Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian)

Первый ребенок 35-летней теннисистки появился на свет первого сентября. О помолвке с отцом ребенка предпринимателем Алексисом Оганяном спортсменка объявила в конце декабря 2016 года.

Biceps 💪🏾

Публикация от Alexis Olympia Ohanian, Jr. (@olympiaohanian)

Стоит отметить, что это не первый случай, когда спортсмен заводит инстаграм для своего ребенка. В мае ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор завел аккаунт в социальной сети своему новорожденному сыну, в первый же день на страницу подписалось почти 50 тысяч человек, на данный момент у Макгрегора-младшего 105 тысяч подписчиков, при этом не опубликовано ни одной фотографии.

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