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Евгений Калешин: Обидно, что не смогли довести начатое дело до победы

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Факелом» (2:2) в матче 14-го тура первенства ФНЛ.

– Результат всегда по игре, и, наверное, сегодня тоже можно так сказать, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – При этом мне кажется, команда выложилась на полную и все равно заслуживала победы. Думаю, мы, пусть не на голову, но все равно были лучше соперника в качестве игры. Должны были какой-то из моментов реализовать, забить третий мяч. Но, к сожалению, не получилось.

Очень обидно, что не смогли выиграть и порадовать болельщиков, которые в большом количестве пришли нас поддержать, спасибо им. Но надо принять яд поражений в такое время, и рано или поздно, организм выработает к нему устойчивость, и у нас будет противоядие против таких результатов, таких ничьих. Очень обидно, досадно, что не смогли довести начатое дело до победы.

Матч

Кубань - Факел - 2:2 (0:0)

Место и дата

16 сентября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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