Боец UFC Джими Манува и боксер Дэвид Хэй договорились о поединке
Источник: The SunКомментарии
Американский боец UFC Джими Манува в начале 2018 года
может провести бой с британским боксером Дэвидом Хэем, сообщает The Sun.
По информации издания, спортсмены уже договорились о
поединке, осталось только решить по каким правилам состоится бой.
В активе 37-летнего Манувы 17 побед на профессиональном
ринге при трех поражениях.36-летний Хэй одержал 28 побед и также потерпели три
поражения.
Напомним, в августе состоялся поединок, в котором
американский боксер Флойд Мэйвезер победил чемпиона UFC в легком весе Конора
Макгрегора техническим нокаутом.
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