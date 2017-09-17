Боец UFC Джими Манува и боксер Дэвид Хэй договорились о поединке

Американский боец UFC Джими Манува в начале 2018 года может провести бой с британским боксером Дэвидом Хэем, сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмены уже договорились о поединке, осталось только решить по каким правилам состоится бой.

В активе 37-летнего Манувы 17 побед на профессиональном ринге при трех поражениях.36-летний Хэй одержал 28 побед и также потерпели три поражения.

Напомним, в августе состоялся поединок, в котором американский боксер Флойд Мэйвезер победил чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора техническим нокаутом.