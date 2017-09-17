Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Боец UFC Джими Манува и боксер Дэвид Хэй договорились о поединке

Источник:  The SunКомментарии

Американский боец UFC Джими Манува в начале 2018 года может провести бой с британским боксером Дэвидом Хэем, сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмены уже договорились о поединке, осталось только решить по каким правилам состоится бой.

В активе 37-летнего Манувы 17 побед на профессиональном ринге при трех поражениях.36-летний Хэй одержал 28 побед и также потерпели три поражения.

Напомним, в августе состоялся поединок, в котором американский боксер Флойд Мэйвезер победил чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора техническим нокаутом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дэвид Хэй опубликовал пародию на Конора Макгрегора (видео)Британский боксер Дэвид Хэй опубликовал видео-пародию на бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на своей странице в инстаграм.Дэвид Хэй: Кличко уже никогда не будет прежнимБывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй уверен, что украинец Владимир Кличко в первом бою с Энтони Джошуа показал абсолютный максимум, на который был способен в своем возрасте (41 год), и теперь, в случае продолжения карьеры, будет только ухудшаться.Тони Белью: Хэй – козел. Жалею, что обнимал его после бояБывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью, одержавший победы над Дэвидом Хэем, сожалеет, что обнимал своего соперника после окончания боя.Дэвид Хэй: Вернусь на ринг в декабре. Не знаю, с кем будет бойБывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал о планах на будущее.Джими Манува: Мой боксерский бой против Хэя может пройти уже в конце годаБоец смешанного стиля Джими Манува желает провести боксерский поединок против Дэвида Хэя.
Футбол
Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» потерпела первое поражение в чемпионате Португалии
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» нашел свою игру
Футбол
«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения кряду
Футбол
Леонид Слуцкий: Мы заиграем стабильно после второго перерыва на матчи сборных
все новости
Дэвид Хэй
Дэвид Хэйвсе новости