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Сергей Зубов: У нас есть определенные связки, которых мы придерживаемся

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Торпедо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Игра была напряженной. Начали, как и планировали. Постарались забраться в зону соперника. Наверное, отмечу всю команду, которая поддержала нашего вратаря, он выручил нас в трудные минуты. Было несколько затяжных атак в третьем периоде, где он действительно отозвался на это усилие команды. Все молодцы.

– В игре команды прослеживается наличие наигранных комбинаций, ребята отлично видят друг друга. По звеньям никто не выпадает? Сочетания уже сформировались или будут еще перестановки?
– Сезон только начался, первые 10 игр. Впереди еще длинная дорога. Конечно, какие-то изменения будут, но у нас есть определенные связки, которых мы придерживаемся и будем придерживаться. Здесь тяжело загадывать наперед.

Матч

ХК Сочи - Торпедо - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Мамкин (О'Делл), 1:59 (1:0).

Место и дата

16 сентября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция

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