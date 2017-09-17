Сергей Зубов: У нас есть определенные связки, которых мы придерживаемся

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Торпедо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Игра была напряженной. Начали, как и планировали. Постарались забраться в зону соперника. Наверное, отмечу всю команду, которая поддержала нашего вратаря, он выручил нас в трудные минуты. Было несколько затяжных атак в третьем периоде, где он действительно отозвался на это усилие команды. Все молодцы.

– В игре команды прослеживается наличие наигранных комбинаций, ребята отлично видят друг друга. По звеньям никто не выпадает? Сочетания уже сформировались или будут еще перестановки?

– Сезон только начался, первые 10 игр. Впереди еще длинная дорога. Конечно, какие-то изменения будут, но у нас есть определенные связки, которых мы придерживаемся и будем придерживаться. Здесь тяжело загадывать наперед.