Кими Райкконен: До сих пор не хватает уверенности за рулем «Феррари»

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял четвертое место.

«Конечно, всегда хочется большего, но этот уик-энд складывается непросто для моей стороны боксов. С самого начала уик-энда у нас были проблемы с выбором настроек, никак не удавалось заставить машину работать должным образом.

В квалификации автомобиль был быстрее, чем на свободных заездах, что уже радует. Но мне до сих пор не хватает уверенности за рулем, что не идеально. В конце концов, четвертое место – не такой уж плохой результат. По крайней мере подиум в гонке вполне возможен», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.