Кими Райкконен: До сих пор не хватает уверенности за рулем «Феррари»
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты
квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял четвертое место.
«Конечно, всегда хочется большего, но этот уик-энд
складывается непросто для моей стороны боксов. С самого начала уик-энда у нас
были проблемы с выбором настроек, никак не удавалось заставить машину работать
должным образом.
В квалификации автомобиль был быстрее, чем на свободных
заездах, что уже радует. Но мне до сих пор не хватает уверенности за рулем, что
не идеально. В конце концов, четвертое место – не такой уж плохой результат. По
крайней мере подиум в гонке вполне возможен», - приводит слова Райкконена Autosport.com.ru.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически