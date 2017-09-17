Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Смит победил Скоглунда в четвертьфинале WBSS

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе британец Каллум Смит победил шведа Эрика Скоглунда.

Бой прошел в Ливерпуле и завершился победой Смита единогласным решением судей – 116:112, 117:110, 117:111. Таким образом, Каллум стал первым финалистом турнира в данном весе.

В полуфинале 27-летний британец встретится с победителем пары Юрген Бремер (Германия) – Роб Брант (США).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер Усика: Саша – дисциплинированный спортсмен, который всегда старается выполнять установкуСергей Ватаманюк, тренер чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика, прокомментировал победу своего подопечного над представителем Германии Марко Хуком.Усик прокомментировал выходку немецкого боксера во время битвы взглядов (видео)Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик высказался о поведении немецкого боксера Марко Хука, который накануне толкнул украинца во время битвы взглядов.Евгений Шведенко: В суперсерии не хватает Дениса ЛебедеваЕвгений Шведенко: В суперсерии не хватает Дениса ЛебедеваРоссийский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко поделился мнением о Суперсерии в первом тяжелом весе.Всемирная боксерская суперсерия пройдет без ничьихОрганизаторы Всемирной боксерской суперсерии предприняли дополнительные меры, чтобы избежать возможных ничейных результатов в поединках турнира, основанном на олимпийской системе с участием восьми боксеров в одной весовой категории, сообщает AllBoxing.Дмитрий Кудряшов: Мне не нужно особо изучать Дортикоса. Есть понимание, что это за боксерРоссийский боец первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов убежден в том, что ему по силам победить кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Хоккей
Евгений Малкин: Мы понимаем, как классно быть чемпионами
Футбол
Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» потерпела первое поражение в чемпионате Португалии
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» нашел свою игру
Футбол
«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения кряду
все новости
Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)
Всемирная боксерская суперсерия (WBSS)