Смит победил Скоглунда в четвертьфинале WBSS
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе британец
Каллум Смит победил шведа Эрика Скоглунда.
Бой прошел в Ливерпуле и завершился победой Смита
единогласным решением судей – 116:112, 117:110, 117:111. Таким образом, Каллум
стал первым финалистом турнира в данном весе.
В полуфинале 27-летний британец встретится с победителем пары
Юрген Бремер (Германия) – Роб Брант (США).
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