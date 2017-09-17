Льюис Хэмилтон: Мы проиграли полсекунды, а это много
Источник: F1news.ruКомментарии
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты
квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял пятое место.
«Будь сцепление с асфальтом повыше, можно было бы ехать
быстрее. Но наша машина так спроектирована, что в последние годы мы не лучшим
образом выглядим на этой конкретной трассе. В прошлом году «Мерседес» удалось
добиться победы, но тогда угроза со стороны соперников была не столь острой.
Но в целом нам не хватает сцепления, машины других команд намного быстрее. Мы проиграли полсекунды, а это много», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru.
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