Льюис Хэмилтон: Мы проиграли полсекунды, а это много

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял пятое место.

«Будь сцепление с асфальтом повыше, можно было бы ехать быстрее. Но наша машина так спроектирована, что в последние годы мы не лучшим образом выглядим на этой конкретной трассе. В прошлом году «Мерседес» удалось добиться победы, но тогда угроза со стороны соперников была не столь острой.

Но в целом нам не хватает сцепления, машины других команд намного быстрее. Мы проиграли полсекунды, а это много», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru.