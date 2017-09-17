Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Льюис Хэмилтон: Мы проиграли полсекунды, а это много

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял пятое место.

«Будь сцепление с асфальтом повыше, можно было бы ехать быстрее. Но наша машина так спроектирована, что в последние годы мы не лучшим образом выглядим на этой конкретной трассе. В прошлом году «Мерседес» удалось добиться победы, но тогда угроза со стороны соперников была не столь острой.

 Но в целом нам не хватает сцепления, машины других команд намного быстрее. Мы проиграли полсекунды, а это много», - приводит слова Хэмилтона F1news.ru. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кими Райкконен: До сих пор не хватает уверенности за рулем «Феррари»Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял четвертое место.Даниэль Риккардо: Я завидую Феттелю, но мы выиграем гонкуПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо подвел итоги квалификации 14-го этапа сезона Гран-при Сингапура, которую он завершил на третьем месте.Макс Ферстаппен: По ходу гонки нам будет трудно обогнать ФеттеляПилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свой результат в квалификации 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Сингапура. 19-летний голландец занял второе место, проиграв 0,323 секунды немцу Себастьяну Феттелю из «Феррари».Себастьян Феттель: После завершения круга я кричал так же громко, как и болельщикиПилот «Феррари» Себастьян Феттель после победы в квалификации Гран-при Сингапура поделился своими впечатлениями от трассы в Марина-Бэй.Даниил Квят: Наша машина скользила вездеПилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации 14-го этапа сезона Гран-при Сингапура, которую он завершил на 13-м месте.
Хоккей
Евгений Малкин: Мы понимаем, как классно быть чемпионами
Футбол
Соперник ЦСКА по ЛЧ «Бенфика» потерпела первое поражение в чемпионате Португалии
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» нашел свою игру
Футбол
«Бирмингем» отправил в отставку Реднаппа после шестого поражения кряду
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Гран-при Сингапура
Гран-при Сингапура
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости