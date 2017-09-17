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Петр Чех: Мы знаем, как побеждать «Челси»

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Бывший голкипер «Челси», ныне игрок «Арсенала» Петр Чех – о предстоящем лондонском дерби.

«Мы играли с «Челси» в Суперкубке и финале Кубка Англии, поэтому знаем, как их побеждать.

 Они понимают, что проиграли нам два последних матча, и это их не обрадовало, и мы должны сделать это нашим преимуществом.

«Челси» ставит такие же задачи, как и мы. Они хотят бороться за титул, поэтому на нас ждет большой матч», – заявил Чех.

Напомним, матч «Челси» – «Арсенал» состоится сегодня, 17 сентября и начнется в 15:30 по московскому времени.

Матч

Челси - Арсенал

Место и дата

17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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