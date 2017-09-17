Петр Чех: Мы знаем, как побеждать «Челси»
Бывший голкипер «Челси», ныне игрок «Арсенала» Петр Чех – о
предстоящем лондонском дерби.
«Мы играли с «Челси» в Суперкубке и финале Кубка Англии,
поэтому знаем, как их побеждать.
Они понимают, что
проиграли нам два последних матча, и это их не обрадовало, и мы должны сделать
это нашим преимуществом.
«Челси» ставит такие же задачи, как и мы. Они хотят бороться
за титул, поэтому на нас ждет большой матч», – заявил Чех.
Напомним, матч «Челси» – «Арсенал» состоится сегодня, 17 сентября и начнется в 15:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
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