«СКА-Хабаровск» – «Ахмат». Начало текстовой трансляции в 11:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче десятого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск»
сыграет с «Ахматом».
Встреча пройдет на поле стадионам имени Ленина в Хабаровске
и начнется в 11:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Хабаровчане с семью очками занимают 15-е место в турнирной таблице, а подопечные Олега Кононова расположились на седьмой строчке, имея в активе на пять очков больше.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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