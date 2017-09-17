«СКА-Хабаровск» – «Ахмат». Начало текстовой трансляции в 11:00 (мск)

В матче десятого тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет с «Ахматом».

Встреча пройдет на поле стадионам имени Ленина в Хабаровске и начнется в 11:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Хабаровчане с семью очками занимают 15-е место в турнирной таблице, а подопечные Олега Кононова расположились на седьмой строчке, имея в активе на пять очков больше.