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«Тосно» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 13:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче десятого тура чемпионата России «Тосно» сыграет со «Спартаком».

Встреча пройдет на поле стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Красно-белые с 12-ю очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а подопечные Дмитрия Парфенова расположились на 13-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

Матч

Тосно - Спартак

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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