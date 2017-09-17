«Тосно» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 13:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче десятого тура чемпионата России «Тосно» сыграет со «Спартаком».
Встреча пройдет на поле стадиона «Петровский» в
Санкт-Петербурге и начнется в 13:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Красно-белые с 12-ю очками занимают восьмое место в турнирной таблице, а подопечные Дмитрия Парфенова расположились на 13-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
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