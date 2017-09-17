«Рубин» – «Урал». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче десятого тура чемпионата России «Рубин» сыграет с «Уралом».
Встреча пройдет на поле «Казань Арены» и начнется в 16:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Рубин» с 14-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Урал» расположился на 11-й строчке, имея в активе на четыре очка меньше.
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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