Евробаскет-2017. Испания – Россия. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче за третье место чемпионата Европы по баскетболу
сборная России сыграет с командой Испании.
Встреча пройдет в Стамбуле на паркете арены «Синан Эрдем
Доум» и начнется в 17:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, что в полуфинале россияне уступили сербам (79:87), а испанцы проиграли словенцам (72:92).
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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