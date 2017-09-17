Евробаскет-2017. Испания – Россия. Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

В матче за третье место чемпионата Европы по баскетболу сборная России сыграет с командой Испании.

Встреча пройдет в Стамбуле на паркете арены «Синан Эрдем Доум» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, что в полуфинале россияне уступили сербам (79:87), а испанцы проиграли словенцам (72:92).