Бой Головкина с Альваресом завершился скандальной ничьей

Казахстанский боксер Геннадий Головкин защитил титулы чемпиона WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Бой продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Адэлэйд Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

По версии «Советского спорта» со счетом 116-112 победил Головкин.

Отметим, что по итогам этого боя Головкин сохранил все титулы чемпиона мира. В том числе и титул WBC, который не был выставлен.

Теперь на счету Головкина 37 побед (33 досрочно) и 1 ничья. На счету Альвареса 49 побед (34 досрочно), 1 поражения и 2 ничьи.

«Злая и слепая». Реакция соцсетей на счет 118-110 в пользу Альвареса