Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бой Головкина с Альваресом завершился скандальной ничьей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бой Головкина с Альваресом завершился скандальной ничьей

Казахстанский боксер Геннадий Головкин защитил титулы чемпиона  WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Бой продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов, судьи не смогли определить победителя. Один судья Дэйв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115-113, другой Дон Трелла поставил ничью 114-114, а третий судья, женщина, Адэлэйд Берд выставила счет 118-110 в пользу Альвареса.

По версии «Советского спорта» со счетом 116-112 победил Головкин.

Отметим, что по итогам этого боя Головкин сохранил все титулы чемпиона мира. В том числе и титул WBC, который не был выставлен.

Теперь на счету Головкина 37 побед  (33 досрочно) и 1 ничья. На счету Альвареса 49 побед (34 досрочно), 1 поражения и 2 ничьи.

«Злая и слепая». Реакция соцсетей на счет 118-110 в пользу Альвареса

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Ковалев: Очень разочарован судейством, Головкин выиграл бойРоссийский боксер Сергей Ковалев прокомментировал исход поединка между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.Пятясь задом до самой Мексики. Как Аделаида Берд спасла честь «Канело» АльваресаПятясь задом до самой Мексики. Как Аделаида Берд спасла честь «Канело» АльваресаОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов подвел итоги боксерского поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.Геннадий Головкин: Я не проиграл, но, конечно, хочу реваншаПредставитель Казахстана Геннадий Головкин дал комментарий после боя с мексиканским боксером Саулем Альваресом. Напомним, встреча, прошедшая сегодня в США, завершилась в ничью.«Злая и слепая». Реакция соцсетей на счет 118-110 в пользу Альвареса (видео)«Злая и слепая». Реакция соцсетей на счет 118-110 в пользу Альвареса (видео)«Советский спорт» собрал самые интересные публикации о завершившемся поединке за звание чемпиона мира в среднем весеМурат Гассиев: Бой Головкина и Альвареса будет настолько захватывающим, что вы не заметите рекламу между раундамиЧемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе 23-летний россиянин Мурат Гассиев поделился своими мыслями о поединке 16 сентября, в котором сойдутся 35-летний казахстанец Геннадий Головкин и 27-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес.
Теннис
Серена Уильямс завела инстаграм для новорожденной дочери
Футбол
«Спортинг» обыграл «Тонделу» и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Футбол
«Атлетико» обыграл «Малагу» благодаря голу Гризманна
Футбол
Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Верону»
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости