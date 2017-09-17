Геннадий Головкин: Я не проиграл, но, конечно, хочу реванша
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Представитель Казахстана Геннадий Головкин дал комментарий после боя с мексиканским боксером Саулем Альваресом. Напомним, встреча, прошедшая сегодня в США, завершилась в ничью.
«Поздравляю моих мексиканских друзей с Днем независимости. Благодарю за поддержку болельщиков из Казахстана.
Хотел настоящего боя, но получил не совсем то, что хотел. Я все еще чемпион. Я не проиграл, но, конечно, хочу реванша», – заявил Головкин.
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