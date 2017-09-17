Геннадий Головкин: Я не проиграл, но, конечно, хочу реванша

Мурат Гассиев: Бой Головкина и Альвареса будет настолько захватывающим, что вы не заметите рекламу между раундами

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе 23-летний россиянин Мурат Гассиев поделился своими мыслями о поединке 16 сентября, в котором сойдутся 35-летний казахстанец Геннадий Головкин и 27-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес.