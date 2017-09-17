Константин Генич: Паулиньо одним голом оправдал свой трансфер за 40 млн евро

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру новичка «Барселоны» Паулиньо, который минувшим летом перебрался команду из чемпионата Китая.

Ранее стало известно, что переход игрока сборной Бразилии обошелся сине-гранатовым в 40 млн евро. При этом болельщики, а также эксперты подвергли критике руководство каталонского клуба за эту сделку.

«Голом в ворота «Хетафе» оправдал 40 лямов за трансфер», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, хавбек забил гол в самой концовке встречи и помог своей команде одержать победу.