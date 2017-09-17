Константин Генич: Паулиньо одним голом оправдал свой трансфер за 40 млн евро
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру новичка «Барселоны» Паулиньо, который минувшим летом перебрался команду из чемпионата Китая.
Ранее стало известно, что переход игрока сборной Бразилии обошелся сине-гранатовым в 40 млн евро. При этом болельщики, а также эксперты подвергли критике руководство каталонского клуба за эту сделку.
«Голом в ворота «Хетафе» оправдал 40 лямов за трансфер», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Напомним, хавбек забил гол в самой концовке встречи и помог своей команде одержать победу.
Голом в ворота Хетафе оправдал 40 Лямов за трансфер😝✌🏻 https://t.co/L85TZkilM9— Константин Генич (@GenichK) 16 сентября 2017 г.
Матч
Хетафе - Барселона - 1:2 (1:0)
Голы
Сибасаки 39 (1:0). Суарес Д. 62 (1:1). Паулиньо 84 (1:2).
Состав
Хетафе: Гуайта, Антуньеш, Даконам, Кала, Суарес, Бергара, Дьедиу (Мора, 71), Файр, Арамбарри (Портильо, 85), Сибасаки (Хименес, 54), Молина
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Иньеста (Суарес Д., 46), Роберто, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 77), Дембеле (Деулофеу, 29), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Кала, 32; Суарес, 88 - Пике, 10; Деулофеу, 53; Альба, 66; Суарес Л., 72
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
16 сентября 17:15, Колисео Альфонсо Перес, Онлайн-трансляция