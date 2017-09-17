Сергей Ковалев: Очень разочарован судейством, Головкин выиграл бой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал исход поединка между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
«Очень разочарован судейством. Геннадий выиграл этот бой со счетом 117:111», – написал Ковалев на своей странице в Twitter.
Напомним, встреча завершилась в ничью. Один рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.
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