Сауль Альварес: Восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок
Источник: BoxingsceneКомментарии
Мексиканский боксер Сауль Альварес дал комментарий после поединка с представителем Казахстана Геннадием Головкиным, который завершился вничью.
«Хотел узнать его сильные стороны. Нет, я не был поражен его мощью. Опираясь на этот фактор, я стал строить свою тактику. Думаю, восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок», – цитирует Альвареса BoxingScene.
Напомним, один рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.
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