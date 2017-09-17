Сауль Альварес: Восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок

Мексиканский боксер Сауль Альварес дал комментарий после поединка с представителем Казахстана Геннадием Головкиным, который завершился вничью.

«Хотел узнать его сильные стороны. Нет, я не был поражен его мощью. Опираясь на этот фактор, я стал строить свою тактику. Думаю, восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок», – цитирует Альвареса BoxingScene.

Напомним, один рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.

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