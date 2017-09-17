Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сауль Альварес: Восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Мексиканский боксер Сауль Альварес дал комментарий после поединка с представителем Казахстана Геннадием Головкиным, который завершился вничью.

«Хотел узнать его сильные стороны. Нет, я не был поражен его мощью. Опираясь на этот фактор, я стал строить свою тактику. Думаю, восемь раундов были за мной. Я чувствовал, что выиграл поединок», – цитирует Альвареса BoxingScene.

Напомним, один рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.

Читайте также:

«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Пономарев: Я в шоке! Головкин победил, а Альварес «выживал»Константин Пономарев: Я в шоке! Головкин победил, а Альварес «выживал»Российский боксер Константин Пономарев, тренирующийся в лагере Геннадия Головкина, заявил, что находится в состоянии шокаСергей Ковалев: Очень разочарован судейством, Головкин выиграл бойРоссийский боксер Сергей Ковалев прокомментировал исход поединка между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.Пятясь задом до самой Мексики. Как Аделаида Берд спасла честь «Канело» АльваресаПятясь задом до самой Мексики. Как Аделаида Берд спасла честь «Канело» АльваресаОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов подвел итоги боксерского поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.Геннадий Головкин: Я не проиграл, но, конечно, хочу реваншаПредставитель Казахстана Геннадий Головкин дал комментарий после боя с мексиканским боксером Саулем Альваресом. Напомним, встреча, прошедшая сегодня в США, завершилась в ничью.«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес«Советский спорт» представляет реакцию действующих боксеров и экспертов, которые не согласны с решением судей.
Футбол
Петр Чех: Мы знаем, как побеждать «Челси»
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Мы проиграли полсекунды, а это много
Бокс
Смит победил Скоглунда в четвертьфинале WBSS
Бокс
Боец UFC Джими Манува и боксер Дэвид Хэй договорились о поединке
все новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости