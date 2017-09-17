Иван Обляков: «Уфа» намерена победить «Зенит»

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита».



«Эта игра для меня особенная, против клуба, где я вырос. Конечно, хочу показать все, на что я способен. А команда хочет победить. «Зенит» - хороший соперник, идет на первом месте, без поражений. Нужно сыграть плотно, агрессивно в обороне, создать как можно больше моментов и бить по воротам», - цитирует Облякова официальный сайт «Уфы».