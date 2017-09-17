Иван Обляков: «Уфа» намерена победить «Зенит»
Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился
ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита».
«Эта игра для меня особенная, против клуба, где я вырос. Конечно, хочу показать все, на что я способен. А команда хочет победить. «Зенит» - хороший соперник, идет на первом месте, без поражений. Нужно сыграть плотно, агрессивно в обороне, создать как можно больше моментов и бить по воротам», - цитирует Облякова официальный сайт «Уфы».
Матч
СКА-Хабаровск - Ахмат - 0:01-й тайм
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Наваловский, Пуцко, Габулов, Карасёв, Дедечко, Димидко, Савичев, Маркович, Корян
Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Роши, Митришев, Лима, Швец, Мохаммади, Садаев, Жаба
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция