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Иван Обляков: «Уфа» намерена победить «Зенит»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Эта игра для меня особенная, против клуба, где я вырос. Конечно, хочу показать все, на что я способен. А команда хочет победить. «Зенит» - хороший соперник, идет на первом месте, без поражений. Нужно сыграть плотно, агрессивно в обороне, создать как можно больше моментов и бить по воротам», - цитирует Облякова официальный сайт «Уфы».

Матч

СКА-Хабаровск - Ахмат - 0:0

1-й тайм

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Наваловский, Пуцко, Габулов, Карасёв, Дедечко, Димидко, Савичев, Маркович, Корян

Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Роши, Митришев, Лима, Швец, Мохаммади, Садаев, Жаба

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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