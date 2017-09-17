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Юрий Газзаев: «Волгарь» победил заслуженно

Источник:  ФК «Волгарь»Комментарии

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал победу в матче против «Оренбурга» (2:0) в 14-м туре ФНЛ.

«Если коротко, то заслуженная победа. При хорошей игре достаточно, качественной – соответствующий результат. Если брать моменты у наших ворот, у ворот соперника, то, конечно, счет мог быть и больше. Безусловно, достаточно жесткий график со сложными переездами. Безусловно, выдержать этот график непросто. Наверное, все команды тяжело с этим справляются. И все думают о том, как восстановить футболистов к следующей игре.

Мы, может быть, в плане ротации несколько отличаемся от других. Но, считаю, не было ни одного футболиста, который выпадал. Все достаточно качественно сыграли. Поэтому болельщиков с заслуженной победой. Хорошо поддерживали. Наверное, потому что играли тоже хорошо», - цитирует Газзаева официальный сайт клуба.

Матч

Волгарь - Оренбург - 2:0 (0:0)

Место и дата

16 сентября 17:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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