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«СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев, Лео.

Напомним, «Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию поединка, начало в 11:00 по московскому времени.

Матч

СКА-Хабаровск - Ахмат - 0:0

1-й тайм

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Наваловский, Пуцко, Габулов, Карасёв, Дедечко, Димидко, Савичев, Маркович, Корян

Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Роши, Митришев, Лима, Швец, Мохаммади, Садаев, Жаба

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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