«СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев, Лео.

Напомним, «Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию поединка, начало в 11:00 по московскому времени.