«СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев, Лео.
Напомним, «Советский Спорт» проведет текстовую трансляцию поединка, начало в 11:00 по московскому времени.
Матч
СКА-Хабаровск - Ахмат - 0:01-й тайм
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Наваловский, Пуцко, Габулов, Карасёв, Дедечко, Димидко, Савичев, Маркович, Корян
Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Роши, Митришев, Лима, Швец, Мохаммади, Садаев, Жаба
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция
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