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Сергей Базаревич: Испанцы не всегда отрабатывают в защите, это их слабое место

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил уверенность, что его команда способна выиграть матч за третье место Евробаскета-2017 у сборной Испании.

«Нам предстоит матч с очень сильным и опытным соперником. Братья Газоли – огромная сила, с которой тяжело справиться любой команде. Надеюсь, что поражение от Словении не стало исключительно следствием недооценки соперника. У испанцев все-таки есть слабые места. Они много полагаются на свое мастерство, не всегда выкладываются в защите. Хотелось бы этим воспользоваться. Насколько удастся, увидим в самом матче», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

Матч

Испания - Россия

Место и дата

17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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