Сергей Базаревич: Испанцы не всегда отрабатывают в защите, это их слабое место
Источник: Официальный сайт РФБКомментарии
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил
уверенность, что его команда способна выиграть матч за третье место
Евробаскета-2017 у сборной Испании.
«Нам предстоит матч с очень сильным и опытным соперником. Братья Газоли – огромная сила, с которой тяжело справиться любой команде. Надеюсь, что поражение от Словении не стало исключительно следствием недооценки соперника. У испанцев все-таки есть слабые места. Они много полагаются на свое мастерство, не всегда выкладываются в защите. Хотелось бы этим воспользоваться. Насколько удастся, увидим в самом матче», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.
Матч
Место и дата
17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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