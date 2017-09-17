Сергей Базаревич: Испанцы не всегда отрабатывают в защите, это их слабое место

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил уверенность, что его команда способна выиграть матч за третье место Евробаскета-2017 у сборной Испании.



«Нам предстоит матч с очень сильным и опытным соперником. Братья Газоли – огромная сила, с которой тяжело справиться любой команде. Надеюсь, что поражение от Словении не стало исключительно следствием недооценки соперника. У испанцев все-таки есть слабые места. Они много полагаются на свое мастерство, не всегда выкладываются в защите. Хотелось бы этим воспользоваться. Насколько удастся, увидим в самом матче», – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.