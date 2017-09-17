Андрей Талалаев: Иногда трудно заставить игроков именно играть в футбол
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от выездного матча 14-го тура ФНЛ с «Химками» (1:1).
«Хороший первый тайм. Для победы не хватило реализации моментов, которых мы создали сегодня достаточное количество. Пропущенный нами гол «Химки» заслужили своей самоотдачей. А нам это лишний раз показывает, куда нужно стремиться и куда идти. Невынужденные замены сегодня кардинально поменяли нашу игру. После замен Трусевича и Горбатюка второй тайм отличался от первого, как день и ночь. А это значит, что нам нужно искать варианты для разнообразия своей игры.
Мне очень понравилось число болельщиков из Тамбова, которые приехали нас
поддержать, и то, как они нас поддерживали. Ошибки не совершает тот, кто ничего
не делает. Мои ребята – молодцы.
Футболисты в низших лигах привыкают годами бороться за очки, голы, секунды. Очень трудно сломать стереотипы и заставить игроков захотеть играть в футбол – зрелищный, агрессивный, атакующий, а не играть на удержание счета. С приходом опытных футболистов – таких, как Рыжков и Кашчелан – мы приближаемся к этой цели. Но это делается не за один день», — цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
Матч
Состав
Химки: Исупов, Тюнин, Малания, Лисинков, Заика, Мостовой, Батов, Лапин, Дворников, Титов, Петрусев
Тамбов: Вавилин, Горбатюк, Овсиенко, Шляков, Дутов, Рыбин, Скворцов, Кашчелан, Рыжков, Шевчук, Часовских
Судья:
Лаша Верулидзе (Россия)
Место и дата
16 сентября 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция