Андрей Талалаев: Иногда трудно заставить игроков именно играть в футбол

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от выездного матча 14-го тура ФНЛ с «Химками» (1:1).

«Хороший первый тайм. Для победы не хватило реализации моментов, которых мы создали сегодня достаточное количество. Пропущенный нами гол «Химки» заслужили своей самоотдачей. А нам это лишний раз показывает, куда нужно стремиться и куда идти. Невынужденные замены сегодня кардинально поменяли нашу игру. После замен Трусевича и Горбатюка второй тайм отличался от первого, как день и ночь. А это значит, что нам нужно искать варианты для разнообразия своей игры.

Мне очень понравилось число болельщиков из Тамбова, которые приехали нас поддержать, и то, как они нас поддерживали. Ошибки не совершает тот, кто ничего не делает. Мои ребята – молодцы.



Футболисты в низших лигах привыкают годами бороться за очки, голы, секунды. Очень трудно сломать стереотипы и заставить игроков захотеть играть в футбол – зрелищный, агрессивный, атакующий, а не играть на удержание счета. С приходом опытных футболистов – таких, как Рыжков и Кашчелан – мы приближаемся к этой цели. Но это делается не за один день», — цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.