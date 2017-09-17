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Денис Бояринцев: Получилась валидольная концовка

Источник:  ФК «Текстильщик»Комментарии

Главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от победы над «Велесом» (3:2) в матче девятого тура второго дивизиона России.

«У нас получились два разных тайма. Был великолепный первый тайм с хорошими моментами, комбинациями, голами. Получился хороший открытый атакующий футбол, который любит болельщик. При счете 1:0 был ключевой момент, когда нас выручил Алексей Смирнов. Тут же нам удалось забить второй гол. В перерыве пытались донести ребятам, что не надо расслабляться, игра еще не закончилась. Они немного отдали инициативу. Соперник продемонстрировал хорошее владение мячом. Получилась валидольная концовка. 

Я пытался освежить игру заменами. В концовке пришлось выпускать третьего центрального защитника. В атаке у гостей были мощные нападающие, поэтому пришлось уплотниться в обороне. Итог – победа. Я поблагодарил ребят в раздевалке, потому что это мой дебют в профессиональном футболе. В первую очередь я их поблагодарил за самоотдачу. Остальное покажет видеообзор матча. Будем разбирать игру, в ней были ошибки. Нужно идти дальше и улучшать свой футбол», — цитирует Бояринцева официальный сайт клуба.

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