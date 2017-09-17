СКА - «Трактор». Белов готовится принять участие в матче

Защитник СКА Антон Белов принимает участие в раскатке перед матчем СКА - «Трактор» в составе одного из звеньев петербургской команды.

Полностью состав звеньев СКА на раскатке выглядит так:

1-е звено: Херсли-Гавриков, Ковальчук-Дацюк-Барабанов

2-е звено: Белов-Чудинов, Широков-Мальцев-Калинин

3-е звено: Рундбланд-Зуб, Плотников-Прохоркин-Гусев

4-е звено: Рыков-Рукавишников, Кетов-Каблуков-Тихонов

Напомним, Антон Белов находился в списке травмированных и не принимал участия в выездной серии СКА и трех домашних матчах в сентябре.

17 сентября СКА примет «Трактор», матч начнется в 17:00. В случае победы армейцы повторят рекорд по количеству выигранных матчей на старте сезона. СКА победил в 11 матчах из 11.