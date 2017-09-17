Евгений Малкин: Я бы хотел видеть Зарипова в «Питтсбурге»

Нападающий «Питтсбурга Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что обсуждал с руководством клуба возможность подписания Даниса Зарипова.

«Я разговаривал с руководством клуба о Зарипове. Не так, чтобы много, но это было. Я не формирую состав, но хорошо знаю Даниса. Этим летом мы пару раз встречались. Конечно, он попал в трудное положение. Если бы тренер поговорил со мной о Зарипове подольше, он бы получил больше информации. Мне очень нравится стиль игры этого форварда. Я хотел бы видеть его в нашей раздевалке. Посмотрим, случится ли это – у нас еще есть время. Но ситуация не из простых.

Повторю, что Зарипов – хороший игрок. Люди говорят, что он уже возрастной. Но в прошлом сезоне Данис стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ, забил 15 голов в 18 матчах. Потрясающе, что 36-летний хоккеист играет на таком уровне», - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Зарипов был отстранен ИИХФ после того, как попался на допинге в минувшем чемпионате КХЛ. Однако 36-летний хоккеист получил разрешение выступать в НХЛ, так как вещество, обнаруженное в анализах игрока, не является запрещенным за океаном.