Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Ахмат
Футбол  Рубин- : -Урал
Баскетбол  Испания- : -Россия
Футбол  Тосно- : -Спартак
Хоккей  СКА- : -Трактор
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Малкин: Я бы хотел видеть Зарипова в «Питтсбурге»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Питтсбурга Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что обсуждал с руководством клуба возможность подписания Даниса Зарипова.

«Я разговаривал с руководством клуба о Зарипове. Не так, чтобы много, но это было. Я не формирую состав, но хорошо знаю Даниса. Этим летом мы пару раз встречались. Конечно, он попал в трудное положение. Если бы тренер поговорил со мной о Зарипове подольше, он бы получил больше информации. Мне очень нравится стиль игры этого форварда. Я хотел бы видеть его в нашей раздевалке. Посмотрим, случится ли это – у нас еще есть время. Но ситуация не из простых.

Повторю, что Зарипов – хороший игрок. Люди говорят, что он уже возрастной. Но в прошлом сезоне Данис стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ, забил 15 голов в 18 матчах. Потрясающе, что 36-летний хоккеист играет на таком уровне», - цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Зарипов был отстранен ИИХФ  после того, как попался на допинге в минувшем чемпионате КХЛ. Однако 36-летний хоккеист получил разрешение выступать в НХЛ, так как вещество, обнаруженное в анализах игрока, не является запрещенным за океаном.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Русский игрок мощными ударами проверил челюсть канадца. НХЛ вернулась! (видео)Русский игрок мощными ударами проверил челюсть канадца. НХЛ вернулась! (видео)В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.Евгений Малкин: Мы понимаем, как классно быть чемпионамиФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о победном настрое команды перед стартом нового сезона.Алексей Житник: НХЛ сама пишет себе правила, не оглядываясь на другихОлимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал последние события в НХЛ и ИИХФ.Нико Хишир: Хочу помочь «Нью-Джерси» забыть о неудачахНападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир заявил, что расстроится, если не попадет в состав «Девилз» сразу после тренировочного лагеря.Рене Фазель: Участие в Играх в Пекине будет одним из пунктов соглашения с НХЛПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что участие в Олимпиаде 2022 года станет одним из пунктов коллективного соглашения профсоюза игроков и Национальной хоккейной лиги.
Футбол
Петр Чех: Мы знаем, как побеждать «Челси»
Формула-1
Льюис Хэмилтон: Мы проиграли полсекунды, а это много
Бокс
Смит победил Скоглунда в четвертьфинале WBSS
Бокс
Боец UFC Джими Манува и боксер Дэвид Хэй договорились о поединке
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Данис Зарипов
Данис Зариповвсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости