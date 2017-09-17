Кирилл Семенов: «Авангард» серьезно настраивается на «Югру»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов поделился ожиданиями от домашнего матча с «Югрой».

«Надо сыграть строго, не должно быть никакой недооценки соперника. Настраиваемся, как на любой матч — на серьезного противника: выходить и побеждать. Что помогло выиграть в Ханты-Мансийске? Это реализация моментов, это большинство – четыре шайбы забросили в такой расстановке. Нужно этим пользоваться, и всё будет хорошо.

Прежде всего, я должен шведам помогать: раздавать на края, отрабатывать сзади, в обороне, играть в пас. Они опытные игроки с высоким уровнем мастерства, я надеюсь, все у нас получится.

Состояние команды перед домашней серией? Хорошее, готовимся, знаем, что ждет много важных игр. Настраивается с первого матча на то, чтобы взять максимум очков», — цитирует Семенова официальный сайт клуба.