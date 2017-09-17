Владимир Федосов: Белов готов сыграть с «Трактором»

Тренер СКА Владимир Федосов рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

- От каждой команды ждем неприятностей, настраиваемся на каждую игру. Кто бы там ни был - «Металлург» или «Трактор». Выходим и работаем на победу.

- Сегодня в общей группе тренируется Антон Белов.

- Он будет играть в составе сегодня, все в порядке.

- Как сказалась на команде волевая и затратная победа над «Магниткой»?

- Психологически сказалась положительно, потому что играли много большинства и 5 на 3. Это хороший показатель. Пропустили ненужные голы, но выиграли.

- Какие сильные стороны «Трактора»?

- Они очень быстрые как все уральские команды. Самоотверженность, быстрота - всем этим они могут воспользоваться. Но лучше не надо (смеется).

- Коскинен пропускал матч. Как его самочувствие?

- С каждым днем все лучше. Через день уже будет тренироваться в общей группе и поедет на выездную серию, - передает слова Федосова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Коскинен не попал в заявку на матч с «Магниткой». В той игре ворота СКА защищал Игорь Шестеркин, а запасным голкипером был Сергей Коробов.

Матч СКА - «Трактор» пройдет в Ледовом дворце и начнется в 17:00. Встречу из-за дисквалификации пропустит защитник Андрей Зубарев.