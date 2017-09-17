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Мурат Гассиев: Головкину нет смысла проводить реванш с Альваресом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал ничейный результат в бою между Геннадием Головкиным из Казахстана и представителем Мексики Саулем Альваресом.

Напомним, один рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.

«Бой Головкина и Альвареса понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что мексиканец попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геннадием, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою.

Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Головкин будет навязывать открытый бой, а Альварес его не примет и будет работать на отходе.

Мое мнение, как болельщика Головкина, что ему лучше попробовать забрать оставшийся титул у британца Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш», – написал россиянин на своей странице в Instagram.

Бой Гены и Канело понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что Канело попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геной, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою. Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Гена будет навязывать открытый бой, а Канело его не примет и будет работать на отходе. Мое мнение, что Гене лучше попробовать забрать оставшийся титул у Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш. Но это лишь мое мнение, как болельщика Гены 😀 #ggg #gggcanelo #caneloggg

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

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