Мурат Гассиев: Головкину нет смысла проводить реванш с Альваресом

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал ничейный результат в бою между Геннадием Головкиным из Казахстана и представителем Мексики Саулем Альваресом.

Напомним, один рефери отдал победу Голвкину, другой – Альваресу, а третий посчитал, что бойцы должны разойтись миром.

«Бой Головкина и Альвареса понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что мексиканец попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геннадием, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою.

Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Головкин будет навязывать открытый бой, а Альварес его не примет и будет работать на отходе.

Мое мнение, как болельщика Головкина, что ему лучше попробовать забрать оставшийся титул у британца Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш», – написал россиянин на своей странице в Instagram.

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