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Владимир Маминов: «Тюмени» психологию надо поменять и начать играть в футбол

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал гостевое поражение от «Динамо» СПб (0:2) в матче 14-го тура ФНЛ.

«Первый тайм и первые 15 минут второго тайма – очень слабая игра с нашей стороны. Проснулись только в последние полчаса, начали создавать моменты. Просто начали смелее играть в футбол. Нужно начать играть в футбол и не бояться ни мяч получать, ни идти вперед. Просто психологию надо поменять.

С чем были связаны две замены уже в первом тайме? Со слабой игрой в центральной зоне», — цитирует Маминова сайт ФНЛ.

Матч

Динамо СПб - Тюмень - 2:0 (0:0)

Место и дата

16 сентября 18:00, Электрон, Онлайн-трансляция

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