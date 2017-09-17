Биатлонистки Медведцева, Слепцова и Вилухина попали в серьезное ДТП

Российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в серьезное ДТП на трассе под Красноярском.

Как стало известно «Советскому спорту», Медведцева, которая находилась за рулем, получила черепно-мозговую травму, а вечером 16 сентября ее прооперировали в БСМП.

Во время движения, от встречного автомобиля в лобовое стекло прилетел болт, который пробил стекло и попал в височную часть головы спортсменки. После чего автомобиль через встречную полосу вылетел в кювет.

Операция прошла успешно. Сейчас угрозы для жизни нет, однако травма серьезная, и некоторое время Ольга Медведцева проведет в больнице. Остальные спортсменки в ДТП не пострадали.