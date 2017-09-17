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Александр Побегалов: «Шинник» находится где-то рядом с функциональной ямой

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (0:1) в 14-м туре ФНЛ.

«Неприятные ощущения. Во-первых, от поражения. Во-вторых, впервые, наверное, создали полтора момента, были беззубы в атаке. А когда ты беззуб в атаке, тебя обязательно ждет наказание в обороне. Запороли развитие атаки – получили гол. А дальше пошла нервозность. Вместо того чтобы ускорить игру, вести ее правильными методами, мы мало что сделали. Отсюда и результат, который всех наш страшно расстроил.

Эти три поражения – это наш рост. Через это нужно пройти. Мы успешно стартовали, потом не то чтобы успокоились и не то чтобы в функциональной яме, но где-то рядом с ней. Эмоциональный фон от удачного старта помогал компенсировать недостаток сыгранности и мастерства. А вот сейчас вопросы сыгранности, взаимопонимания, технического мастерства выходят на первый план. Сегодня мы допустили слишком много ляпов. Нужно разобраться, объединиться, не искать черную кошку в черной комнате и двигаться дальше», — цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.

Матч

Шинник - Сибирь - 0:1 (0:0)

Голы

Дегтярёв 69 (0:1).

Состав

Шинник: Яшин, Чистяков, Жестоков, Нарылков, Ятченко, Дроздов, Шайморданов, Самойлов, Щадин, Низамутдинов, Булия

Сибирь: Цыган, Аравин, Мищенко, Цховребов, Андреев, Рухаиа, Чеботару, Макаренко, Плопа, Галыш, Азаров

Предупреждения:

Ятченко, 36 - нет

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

16 сентября 15:00, Урожай, Онлайн-трансляция

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