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Дмитрий Селюк: Педро Роша, Петкович и Пашалич – не те, кто нужен под Лигу чемпионов!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный агент Дмитрий Селюк в интервью «Советскому спорту» прокомментировал последние приобретения «Спартака».

- Педро Роша, Петкович, Пашалич – это те, кто нужен был под Лигу чемпионов?

- Нет, конечно. Пусть ещё Маурисио вернут! Он и бесплатно не нужен. Я больше скажу – даже покупка 30-летнего Луиса Адриано мне кажется странной. Понятно, что опытный, в «Шахтёре» блистал. Но в Европе ведь он нигде не заиграл. От него все отказались. А я ещё до подписания говорил, что это ошибка. Все смеялись: «Селюк опять своё «чёрное дерево» продвигает». Вы не подумайте, у меня самого есть вопросы к Траоре. Но он за полгода в ЦСКА забил шесть мячей. А Луис Адриано за полгода и десять туров этого чемпионата – четыре! И это в чемпионской команде. Вдобавок, зарплата Траоре в два раза меньше, чем у Адриано.

Полностью интервью с Селюком читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол».

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